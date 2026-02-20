La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial tras la citación a indagatoria de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, en la causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por 19.353 millones de pesos, que estarían relacionados a retenciones impositivas y de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En la respuesta institucional, la AFA afirmó que no mantiene deuda exigible alguna y aseguró que las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento. Asimismo, indica que ese pago anticipado ya fue planteado ante el tribunal interviniente y que la situación se encuentra actualmente pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

Además, cuestionó el accionar del ARCA al sostener que pretende considerar como delito penal tributario obligaciones que, según la entidad, ni siquiera estaban vencidas ni podían ser reclamadas judicialmente.

“La AFA es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo”, señala el comunicado. Y finaliza: “El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”.