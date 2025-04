Debido al fallecimiento del Papa Francisco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos de todas las categorías del fútbol argentino que se iban a disputar este lunes 21 de abril.

Para esta jornada había nueve encuentros programados: tres del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, dos de la Primera Nacional, uno de la Primera B Metropolitana y otros tres de la Primera C.

Todos ellos, exceptuando el de Argentinos Juniors y Barracas que se adelantará un par de horas, se jugarán este martes a la misma hora que estaban pautados para hoy. El cronograma para este martes queda de la siguiente forma:

19.00 – Tigre vs. Belgrano (LPF)

19.00 – Argentinos Juniors vs. Barracas Central (LPF)

21.15 – Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (LPF)

15.30 – Sacachispas vs. Acasusso (B Metro)

15.30 – Centro Español vs. Luján (C)

15.30 – Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas (C)

15.30 – Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo (C)

17.10 – Defensores de Belgrano vs. Temperley (PN)

21.10 – Ferro vs. Atlanta (PN)

Los tres encuentros se jugarán mañana: @AAAJoficial - @barracascentral pasa a las 19hs (estaba programado a las 21.15hs), mientras que los otros dos… pic.twitter.com/ntGHaPKscd — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 21, 2025

En la previa de cada uno habrá un minuto de silencio en conmemoración al Papa.