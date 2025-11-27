LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

El paso a paso del conflicto

Todo se generó hace siete días. El jueves pasado, la Liga Profesional y la AFA decidieron designar al elenco rosarino con el título de campeón de Liga por haber sido el conjunto que más puntos sumó en el año. La comitiva de la Academia asistió a las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero con la destacada presencia de Ángel Di María, el entrenador Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y el capitán Jorge Broun y se retiraron del edificio con un trofeo por el logro deportivo.

Según la casa madre del fútbol argentino, la determinación se aprobó por “unanimidad” y generó una controversia entre los fanáticos porque este reconocimiento no estaba estipulado al inicio de la temporada y se dio a conocer con la competencia finalizada, ya que la Tabla Anual solo reúne los puntos de la Fase Regular del Apertura y Clausura y esta instancia se había terminado días antes para dar paso a los playoffs del segundo campeonato semestral del año.

A pesar de la comunicación oficial, Estudiantes negó haber tomado posición, más allá de contar con la representación de su vice, Pascual Caiella. “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, escribió el Pincha en sus redes sociales.

Puede interesarte

Todo esto ocurrió pocas horas antes del cruce que los emparejó por los octavos de final del Clausura con Rosario Central. A propósito de este asunto, la Liga ordenó a través de un boletín la realización del pasillo de campeón al líder de la Tabla Anual “tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF”, según reza el mensaje, aunque a Talleres, Vélez e Independiente Rivadavia no les dieron este honor después de levantar la Supercopa Internacional y la Copa Argentina en sus respectivas consagraciones.

Sobre el campo del Gigante de Arroyito, los jugadores de Estudiantes tomaron la decisión de darse la vuelta y darles la espalda a los jugadores rivales en la previa a su victoria 1-0 para pasar a los cuartos de final. Esta acción en señal de protesta fue sugerencia del presidente del cuadro platense, Juan Sebastián Verón, y el plantel profesional de Eduardo Domínguez la acompañó en una imagen que recorrió el mundo y provocó reacciones a favor y en contra, como la de Oscar Ruggeri: “Yo no lo hubiese permitido”.

En la vereda opuesta, el presidente de la Nación, Javier Milei, le brindó su respaldo al Pincha a través de su cuenta personal de X con una foto de una camiseta de ese equipo y la siguiente misiva: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”.

Di María fue otra de las voces que se hizo escuchar en los momentos posteriores a la eliminación: “Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la Tabla Anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”.

Las expresiones del Fideo fueron desmentidas desde las cúpulas de Boca Juniors y River Plate. “Llegaron (al edificio de la Liga Profesional) y les dijeron que habían decidido eso. Por eso Rosica y el dirigente de River no tenían la mejor cara”, le confió una fuente del Xeneize.

Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio comienzo a un expediente de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje” y les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Verón, y al actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo.

Dos días después, con motivo de los premios Alumni entregados en el predio de Ezeiza, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, habló por primera vez sobre todo lo que se generó en torno al pasillo de Estudiantes a Rosario Central y la opinión de Milei: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.

A continuación, le tiró un dardo a la Bruja Verón: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”. Estudiantes avanzó a los octavos de final del Clausura por una combinación de resultados, donde se destacó el empate 1-1 del Guapo contra Huracán en un partido marcado por dos penales mal cobrados en contra del Globo.

Fuente: Infobae