La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informa que se implementará un aumento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad. Desde el Gobierno aseguraron que la medida se toma “en el marco de una gestión que prioriza la normalización y la previsibilidad del sistema de atención a las personas con discapacidad”.

Este incremento se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

“El aumento del nomenclador se materializa gracias a una decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, en un paso más hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos, que busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025″, explicaron oficialmente.

La medida impacta en el trabajo de los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales, tales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación, y también los usuarios.

“Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”, expresó el Gobierno en un comunicado.