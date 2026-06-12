En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la ANSV lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una línea de WhatsApp para denunciar hechos de violencia vial en todo el país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta digital para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública a través de WhatsApp.

Se trata de una medida que incorpora tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles viales en todo el país y generar nuevas herramientas de fiscalización y prevención.

A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho mediante WhatsApp al 11-2787-0000.