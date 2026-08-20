Durante la reunión, se coordinaron acciones de gestión y se evaluó el escenario climático regional. El intendente manifestó su preocupación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la zona sur de Entre Ríos, considerando la ubicación geográfica estratégica de la ciudad y el comportamiento de la cuenca del río Gualeguaychú frente al incremento de los caudales de agua.

Sobre este aspecto, Davico remarcó la importancia de abordar la situación de manera preventiva junto al gabinete provincial. "Estamos esperando una situación muy complicada, y quería expresarle al gobernador mi preocupación, por la parte donde está ubicada Gualeguaychú, al sur, ya que todo el agua que viene de arriba termina confluyendo allí; y lo de la cuenca del río Gualeguaychú, que es otra gran preocupación", afirmó el intendente.

En otro orden, las autoridades repasaron la agenda de infraestructura pública para la localidad de Gualeguaychú. En materia sanitaria, evaluaron el avance de las gestiones referidas al hospital Bicentenario, respecto de lo cual Davico expresó: "Obviamente estamos con ansias de que eso de una buena vez por todas se termine, porque la ciudadanía, no solo de Gualeguaychú, sino de todo el departamento, lo necesita".

Finalmente, dialogaron sobre un programa provincial enfocado en la ampliación de tendidos de redes de gas natural para sectores urbanos.