El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a Estados Unidos en octubre y diciembre para participar en una conferencia vinculada con el Mes de la Herencia Hispana y en la cumbre de líderes del G-20, según confirmaron fuentes oficiales.

Además, las fuentes confirmaron que el canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas ocasiones.

La primera actividad será el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará en una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20, que será encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión del encuentro con el que se cerrará el calendario del foro durante 2026.

En la Casa Rosada señalaron que ambos compromisos "están en la agenda" presidencial, aunque evitaron adelantar los detalles de la agenda bilateral que Milei mantendrá durante sus viajes y tampoco confirmaron un nuevo encuentro individual con Trump.

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El Gobierno considera a Estados Unidos e Israel como sus principales socios estratégicos y busca profundizar con ambos países los vínculos políticos, económicos, comerciales y de seguridad, en línea con el alineamiento internacional que Milei sostiene desde el inicio de su gestión.

La relación con Israel tuvo una nueva señal durante la última gira sudamericana, cuando Milei y Quirno mantuvieron un encuentro con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, en Colombia, antes de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La Casa Rosada pretende ampliar además la cooperación bilateral con Israel en áreas como inversiones, tecnología, seguridad y comercio.

Antes de los viajes a Estados Unidos, en septiembre se desarrollará en Nueva York el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate general está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre y continuará el 28.

Fuente: NA