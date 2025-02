Durante años, el estado calamitoso de la Ruta Provincial Nº 20 ha sido de manera reiterada objeto de noticia debido a los frecuentes accidentes de tránsito ocasionados por su deterioro, como así también por los contundentes reclamos de los vecinos que arriesgan su vida a diario al transitarla.

Si bien a mediados de 2023 comenzaron los trabajos para su reconstrucción, estos se vieron pausados con la llegada del gobierno del presidente Javier Milei, que impuso la neutralización de la obra pública durante buena parte de 2024. Ahora, en el marco de una gradual reactivación de los trabajos en infraestructura en la provincia, el Gobierno de Entre Ríos dio un lugar prioritario a la Ruta Nº 20, dada la presión ejercida por la ciudadanía y la innegable situación de urgencia que presenta este tramo vial.



Tal es así que a mediados de septiembre del año pasado se dio inicio al reasfaltado de 10 kilómetros de esta ruta, los cuales conforman el Acceso Norte a Gualeguaychú. Luego, el 10 de diciembre, el gobernador Rogelio Frigerio firmó el acta de inicio de un conjunto de obras correspondiente al Grupo 1 (de un total de 4) del Plan de Recuperación Vial, que prevé el bacheo progresivo y el reinicio de las obras viales en toda la provincia.

Este grupo contempla trabajos en las rutas Nº 20, Nº 11, Nº 16, Nº 26, Nº 45 y Nº 51, que atraviesan los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. Son 469 kilómetros que deberán ser restaurados en un plazo máximo de 24 meses.

Dentro de este primer grupo, las rutas provinciales Nº 20 y Nº 45 fueron las elegidas como punto de partida. Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y reconstrucción, se conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre las firmas José Eleuterio Pitón S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A., que hace casi dos meses pusieron en marcha las primeras labores.

Sin embargo, el peligro cotidiano de transitar esta vía y la desconfianza producida por promesas incumplidas o dilatadas en el tiempo, impacienta a los vecinos de Gualeguaychú y localidades aledañas, quienes exigen que los trabajos se concreten lo antes posible, al mismo tiempo que estos se extiendan hasta el plazo de dos años estipulado para todas las obras del Grupo 1.





Las proyecciones y los arreglos

Ante esta situación, Ahora ElDía conversó con cada uno de los actores involucrados para conocer el estado de avance actual de las obras y el tiempo estimado en que estarán finalizadas, y ahondar en los testimonios y reclamos de los vecinos.

En primer lugar, tanto César De Zan, ingeniero de Pitón S.A.; como Jonathan Ríos, jefe de la Zonal Gualeguaychú de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); mencionaron que los trabajos en la Ruta Nº 20 se componen de dos obras distintas: una contempla la reconstrucción completa de la calzada asfáltica en el Acceso Norte de la ciudad; y la otra abarca un tramo de alrededor de 75 kilómetros –entre su cruce con la Ruta Nacional Nº14 y su intersección con la Ruta Provincial Nº 39– donde se realizarán bacheos (tanto superficiales como profundos) en conjunto con el saneamiento de capas inferiores de la calzada, un refuerzo de señalización horizontal y vertical, conformación de banquinas, limpieza de alcantarillas transversales, corte de pasto, pintura de barandas y la reconstrucción de la alcantarilla ubicada sobre el arroyo Las Piedras.

Ambos también aclararon que el plazo de ejecución de 24 meses corresponde a la totalidad de las obras del Grupo 1 y no únicamente a los trabajos en Ruta Nº 20, el principal temor de los vecinos.

“La obra del Acceso Norte avanza de acuerdo a lo previsto. Había que reconstruir un tramo de 2.000 metros, los cuales ya fueron demolidos y reconstruidos por completo. Se le hizo la primera capa de asfalto y se está trabajando en la base negra que lleva otra capa más. Después vendrá la carpeta asfáltica de los kilómetros restantes”, indicó De Zan.

Respecto a los trabajos de bacheo señaló que “también se avanza normalmente, sin problemas” y detalló que “durante las semanas de las fiestas hubo un parate, pero que ahora las obras tienen un ritmo creciente. Se trabaja en el bacheo y en el desvío de la alcantarilla que está a unos 5 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional Nº 14. En este momento hay un desvío parcial, en el que todavía se usa una parte de la alcantarilla existente y una parte de la banquina. Se va a realizar un desvío completo que va por fuera, para poder demoler la alcantarilla y reconstruirla en el mismo lugar”.

Consultado acerca de cuándo finalizarán estos trabajos, el ingeniero de Pitón S.A. indicó que si bien están sujetos a las condiciones climáticas, pretenden rehacer la alcantarilla en forma completa y lo más rápido posible: “Lo razonable sería que en dos meses esté terminada o cerca de terminarse. En los próximos días va a haber un mayor ritmo tanto en el trabajo sobre la alcantarilla como en la ejecución de los baches sobre el resto de la traza vial”.

Sin embargo, también aclaró: “Interpretamos que hasta que no terminemos los trabajos sobre las rutas Nº 20 y Nº 45 no pasaremos a otras, pero eso depende de las indicaciones del gobierno. Ellos son quienes marcan los baches y determinan qué se hace y qué no, y sobre qué ruta se trabaja en cada momento”.

Por su parte, el Jefe de la Zonal Gualeguaychú de Vialidad apuntó que “el ritmo de obra se va acordando con el Ejecutivo provincial, ya que depende exclusivamente de la recaudación que tiene la provincia mes a mes. El estado debe proveer los fondos para que las certificaciones de tareas avancen y se respeten los plazos establecidos”.

En otro orden, y consultado por el reclamo de los vecinos que señalan que la ruta no resiste bacheo en muchos lugares y que tendría que ser reasfaltada, Ríos aseguró que técnicamente esto no es así: “El trabajo de bacheo bien ejecutado nos da un margen muy importante de tiempo para llegar con una solución definitiva al problema. Tengamos en cuenta que en este contexto del país es muy difícil ejecutar una reconstrucción completa de 75 kilómetros de carpeta asfáltica, con las tareas paralelas y en sólo un año de gestión. Con esta obra se ataca la urgencia y se logra una transitabilidad más segura y acorde al flujo vehicular actual. Seguramente habrá sectores donde el trabajo de bacheo abarque la carpeta completa por el estado en que se encuentra, pero en muchos otros no hace falta”.

Un flagelo cotidiano

El domingo pasado, una ambulancia que trasladaba a una paciente de urgencia desde el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso hacia al Hospital Centenario de Gualeguaychú sufrió la rotura de un neumático sobre la Ruta Nº 20, lo que ocasionó una demora que pudo haberle costado la vida. El hecho trascendió debido a su repercusión en los medios, pero las agrupaciones de vecinos organizados advierten que este tipo de incidentes – que fácilmente podrían terminar en tragedia– ocurren todos los días.

“Estamos muy preocupados porque la cantidad de siniestros se ha ido incrementando en estas últimas semanas, y eso es producto del grado de deterioro que tiene la ruta, lo cual es resultado de décadas de obras deficientes y trabajos que se hicieron pero no con la calidad necesaria, sin controles o con controles hechos a la medida de las empresas”, manifestó Carina Aguilar, integrante de la organización Vecinos Unidos Ruta 20.

“En estas últimas dos semanas tuvimos vuelcos de camiones, siniestros de autos que tuvieron que desviar baches y rompieron cubiertas, conductores que se encontraron con una reducción de calzada sobre una alcantarilla que hace más de ocho meses está señalizada en forma deficiente. No puede ser que transitar la Ruta Nº 20 se haya convertido en el equivalente a jugar a la ruleta rusa y que naturalicemos todo este tipo de situaciones. Salimos y no sabemos si vamos a llegar vivos. Necesitamos que las obras de acá en adelante se hagan con perspectiva de futuro, atendiendo a cuál es el tránsito que actualmente tiene esta vía”, agregó.

En la misma línea, Silvina Cabrera, de la Asamblea S.O.S. Ruta 20 Entre Ríos, afirmó: “Todos los días tenemos a alguien que rompe un neumático o que despista. Los días de lluvia muchos autos hacen aquaplaning (fenómeno que se produce cuando los neumáticos de un vehículo pierden contacto con la carretera debido a una capa de agua) por la deformación de la carpeta asfáltica. Las necesidades son muchas, y si bien el gobierno anunció que estamos dentro del grupo de urgencia, no estamos solos, hay cinco rutas más que deben ser bacheadas. Y para todo se destinan 12.600 millones de pesos, que es poco”.

También advirtió que además de la alcantarilla sobre el arroyo Las Piedras, hay otras dos más que requieren intervención urgente y de las cuales aún no se habla.

Sin dudas, la Ruta Nº 20 es uno de los dolores de cabeza más grandes que sufre la zona de Gualeguaychú y las localidades más próximas. Es un camino altamente transitado en la diaria por personas que se trasladan de un punto a otra por trabajo o estudio o esparcimiento, por lo tanto los que lo transitan lo sufren en serio y son conscientes del riesgo que ponen en juego.

Pero además, el hecho de que haya sido una ambulancia una de las últimas víctimas de los daños en el camino, pone el foco del reclamo en la asistencia médica de emergencia que requieren localidades como Basabilbaso, Urdinarrain o Aldea San Antonio o San Juan, algo que, para muchos, es cuestión de vida o muerte.