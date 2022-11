Una de las esquirlas que más le dolió a Suárez fueron las críticas que recibió en su calidad de madre, muchas de ellas alentadas por lo bajo, según el entorno de la actriz, por el padre de sus hijos menores: Magnolia y Amancio. De hecho, fue la propia "China" la que se encargó de salir al cruce de las críticas exponiendo la constante ausencia del chileno por sus viajes laborales y de placer junto a su por entonces novia, Eli Sulichín.

"Con respecto a mi maternidad... Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más", disparó en su momento, en respuesta a las críticas que había recibido tanto en redes sociales, como por parte de una de sus enemigas mediáticas: Yanina Latorre.

Desde entonces, Vicuña y la "China" ya no se hablan. Todo lo resuelven a través de sus abogados, quienes se encargan incluso de la dinámica diaria de Magnolia y Amancio. El actor llegó hasta a bloquearla de las redes sociales, algo que quedó expuesto por la propia actriz en las últimas semanas. Es por esto que las recientes declaraciones de Nicolás Cabré, quien mantiene un extremo bajo perfil, sorprendieron tanto puertas para adentro, como puertas para afuera.

"La 'China' es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", reveló el actor, en su paso por el ciclo La divina noche de Dante. "Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos. A veces podemos estar de acuerdo o no (con algo), por eso nos separamos; pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos".

Puede interesarte

Cabré también se refirió a su relación con Marcela Riveiro, la madre de la "China". Cabe recordar que el chileno mantenía una buena relación con su ex suegra pese a la separación, pero decidió bloquearla a ella también de las redes sociales después del viaje a España en el que descubrió que Suárez ya había comenzado a "rehacer su vida" y que no había margen para la reconciliación con la que él soñaba.

"No sólo somos la 'China' y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así, porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros. Somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", cerró el actor, quien se separó de la "China" sólo meses después del nacimiento de Rufina.

Puede interesarte

Casi en simultáneo, quien salió en defensa de la actriz fue su actual pareja, el trapero Rusherking. "La 'China' es hermosa. Casi todo lo que se habla de ella es mentira. Es divina. Tuvo que soportar mucho ataque", resaltó el músico en diálogo con Catalina Dugli. "Ella ahora está en un gran momento, con muchos éxitos y mucho trabajo. Me alegro mucho que la vida se le haya acomodado un poco, porque el ataque de los medios era demasiado", reforzó.

Las declaraciones no fueron ingenuas. Semanas atrás, en su paso por el ciclo de Jey Mammón, la "China" deslizó una solapada crítica a su entorno. "Tuve mucha gente a mi alrededor cuando estaba mal, no así cuando me va bien. Yo creo que a la gente hay que verla en las buenas, no tanto en las malas. No es fácil acompañar cuando va bien", disparó, ¿en alusión directa a Vicuña?

En septiembre de este año, pocos días después de que Benjamín confirmara su separación de la empresaria Sulichín, "la China" sorprendió al compartir una profunda y detallada reflexión sobre su relación con Rusherking; en la que volcó los motivos por los cuales se enamoró del cantante de trap. "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él (Sic). Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles", arrancó la actriz, en un posteo de Instagram que acompañó con videos de su novio sobre el escenario.

Puede interesarte

El listado de los motivos por los cuales Rusherking logró robarle el corazón, después de su fallida y fugaz relación con un empresario español, continuó: "Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional". Después de destacar que su actual novio sí la valora profesionalmente y en su rol de madre, la "China" prosiguió: "Me enamoré porque sabe acompañar; porque maneja kilómetros o se toma cuantos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos, nunca, nunca".

Fuente: BigBangNews