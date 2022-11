La interna dentro del PRO crece día a día y cada discusión aumenta la tensión. En un video que se conoció en las últimas horas, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich cruzó al actual jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y le dijo: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara”.

Todo ocurrió el lunes 24 de octubre en el predio de La Rural durante la presentación del segundo libro del exmandatario Mauricio Macri. Allí, la presidenta del PRO miró a Miguel y sin vueltas lo increpó: “Te lo aviso así directamente, conmigo no se jode”.

"LA PRÓXIMA TE ROMPO LA CARA": Patricia Bullrich reprochó a Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Rodriguez Larreta.

El jefe de Gabinete porteño la miró unos segundos muy sorprendido y sin decir nada intentó abrazarla, pero enseguida se separaron y la escena concluyó allí. “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo en una entrevista en Radio Mitre.

En el mismo sentido agregó: “Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”.