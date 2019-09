La amiga de Pampita contó qué le dijo la China cuando pidió que borre la foto de la polémica

Fue tanto el revuelo que se armó en las redes sociales que Demaría optó por cerrar su cuenta en Instagram, dolida por los agresivos comentarios que le dejaban algunos usuarios. En este contexto, Puli habló con Involucrados y contó cómo reaccionó la China al pedido de eliminar la postal de la discordia de sus historias de Instagram.

La pregunta clave quedó en boca de Sol Pérez: “¿Cuál fue la respuesta de la China? ¿te dijo ‘sí, la borro’? ¿O te dijo ‘no, tomatelas, no la bajo nada’?”. En ese momento, la panelista de Pampita Online se puso muy incómoda y balbuceó: “No… Nada… No, no. Nada”. Intrigada, Sol insistió: “¿Recibiste respuesta?”. Entonces, reveló enigmática: “No me contestó, fue como un… No importa”.

Además, Puli descartó que Pampita pudiera haberse enojado por sus fotos abrazada a la China: “No le iba a molestar a Caro, no era un problema. Con Benjamín Vicuña tengo una relación excelente, lo adoro y es mi amigo además. Yo no mezclo las cosas. Yo no fui consciente, pero fue feo porque (en las redes) se metieron con mi familia, con mis hijos. Me asusté de boba. Hubiera sido mejor hablar con la China y pedirle que bajara las fotos. Pedí eso porque los que me estaban lastimando eran los fans”.

Como si fuera poco, Puli Demaría desmintió a la China Suárez respecto de haber hablado con ella respecto de la tensión de ella con Pampita en la previa a la fiesta: “Se habló de otras cosas”.