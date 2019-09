La amiga de Pampita, Puli Demaría, reveló por qué se sacó una foto con la China Suárez

“Yo soy nueva en esto; son errores que una comete. Ya aprendí, ya está. Se generan estas pasiones, yo soy más bajo perfil…”, comenzó en Los Ángeles de la Mañana con un mea culpa, tras sus incendiarios mensajes contra Suárez, por haber publicado la imagen en sus historias, a modo de canje.

“Mi relación con Caro es de muchos años. Son cosas que pueden pasar. Pensé que era una foto interna del evento y me sorprendió (que la subiera). No sabía que ella era la encargada de promocionar el evento”, continuó.

“Me chocó y no me gustó. Le pedí que la borre porque no me gustó. Pero no creo que tuviera otra finalidad. Capaz una, lamentablemente, en el impulso con los nervios hacés y después decís ‘¿que´hice?’. La verdad no tenía ganas de que se generara todo esto”, explicó la también panelista de Pampita Online.

“Yo solita me metí en la boca del lobo. Ella es la mujer de Benja (Vicuña), yo a él lo quiero mucho, (su hijo) Benicioes mi ahijado. No tengo mala onda con las personas, no soy así. Ya está, lo hecho hecho está. Una aprende que las redes no son todo, pero me dolió la violencia y las agresiones que recibí”, concluyó.