Julieta Poggio es una de las participantes preferidas de los fanáticos de Gran Hermano. Todos los días logra ser furor en las redes sociales por sus acercamientos con Marcos, pero también por sus ocurrencias y e inesperadas intervenciones.

Desde el "hashtag fuera malas vibras", la joven actriz es de las preferidas de los seguidores del reality. Y en las últimas horas, un comentario sexual que se vio en la transmisión en vivo de Pluto TV se volvió viral.

Todo ocurrió mientras la influencer, actriz y bailarina conversaba con Coti Romero y Daniela Celis sobre las relaciones de pareja. Allí aseguró que ella no puede permanecer en una relación si no está enamorada.

Antes de sorprender a todos con un relato explícito, la joven opinó: “Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”.

Y luego recordó una anécdota que despertó la risa de todo el público: "Una vez estaba chupando una p... Y dije 'no, no quiero más hacer esto'... y corté. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije 'no, no, no quiero más esta ...'".

La declaración sorprendió a la correntina y a la joven de Moreno, pero estuvo lejos de generarle pudor a Julieta, que remató: “Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”.