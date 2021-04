La angustia de Karina por el avance del covid: "Hoy estás y mañana no sabés"

A través de sus stories de Instagram, compartió su angustia y les aconsejó a sus seguidores que aprovechen cada instante con sus familiares y amigos. "Con este put... virus de mierd... hoy estás y mañana no sabés; abracen", escribió la cantante.

Y remarcó la importancia de la unión familiar en un momento tan delicado, aunque hizo una tajante aclaración para evitar una lluvia de críticas.

"El abracen no es literal, no hinchen las pelotas. Es valoren, es aprovechen los momentos. Es disfruten de sus seres queridos. Es no guardarse las palabras, el amor o las ganas de decir algo. Es no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy", cerró junto a un emoji que expresa tristeza.