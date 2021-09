La angustia de Mercedes Ninci: "No tengo plata ni para cargar la SUBE"

Todo comenzó cuando Luis Novaresio le preguntó sobre su estado de salud. A lo que Mercedes, reveló: “Bien, ahora estoy muy bien. Próximamente, me hacen el último análisis en el Fleni y ya me dan el alta”. Y reconoció: “En este momento estoy trabajando solo en la radio, haciendo unas colaboraciones en Infobae y nada más. Estoy tranquila. Creo que el estrés contribuyó”.

Luego, sorprendió al hacer un comentario que llamó la atención de todos los integrantes del programa pero, principalmente, la de Novaresio: “No tengo plata ni para cargar la SUBE, pero bueno…”. “¿Es verdad?”, quiso saber el conductor, y la respuesta fue un “sí, a veces me pasa”.

“Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza”, sumó Ninci, entre lágrimas. Y explicó: “Yo tengo cuatro hijos. La más grande va a una universidad privada porque estudia cine, los chicos van a la escuela pública pero no alcanza. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que vive en la villa, que no tiene laburo o no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo”.

"Yo a veces pienso que los piqueteros o la gente que se queda en su barrio no tienen los elementos: la escuela primaria o algo que es básico como tener un baño para bañarte. Salís y tenés el barrio, es tremendo", indicó la comunicadora de 57 años de edad.

Para el final, apuntó contra los funcionarios y concluyó: “Los políticos no recorren. Si a uno que trabaja no le alcanza imaginate la gente humilde, que tenés que hacer dos horas de ida y dos horas de vuelta. A mí me pone mal el país porque lo veo todos los días, no me lo contaron”.

El desgarrador llanto de Mercedes Ninci en ‘Lo de Mariana’

No es la primera vez que la periodista de reconocida trayectoria se angustia ante la delicada situación económica del país. El pasado julio, en el programa de Mariana Fabbiani, del cual formaba parte, mientras hablaban sobre el impactante hecho en donde se prendió fuego un depósito de cartones y un comedor que albergaba a una gran cantidad de personas en la localidad bonaerense de Quilmes, Ninci, que "patea la calle" a diario, rompió en llanto al hablar sobre el estado de vulnerabilidad en el que vive la gente de la villa.

"Perdón, no lloré anoche con Tomi Dente y lloro ahora. Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, manifestó en un primer momento.

mercedes nincy llorando.jpg

Y continuó con lágrimas en los ojos: "La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”.

Fue en la misma emisión donde Mercedes sufrió un fuerte cuadro de dolor de cabeza y en consecuencia fue internada.

En ese momento, quién dio información al respecto del episodio que vivió Ninci, fue Pía Shaw en los Ángeles de la Mañana (El Trece). "Me sacaron de terapia intensiva, estoy en una habitación común", comenzaba el audio que Mercedes Ninci le había enviado a la angelita y que esta puso al aire. "Ella me cuenta que tiene una cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción", explicó Pía.