La ANMAT informó que, mediante la Disposición Nº 8704/25 publicada este jueves, se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de varios productos marca Prodigy.

Alisado X-TREME cabellos gruesos tipo mota

Alisado Gleam Liss ORGANIC PRO alisante libre de formol

Alisado fotonic flash cabellos porosos, deshidratados y sin vida

Tratamiento Silk Press efecto seda

Máscara Gleam Liss ORGANIC PRO crema final

Máscara Green Perle rubios luminosos

Máscara ORO Shock Glow

Máscara Ice Pink rubios nórdicos

Máscara Silver Black rubios platinos/grises

Shampoo Gleam Liss ORGANIC PRO lavado detox

La prohibición rige en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados.

Puede interesarte

La medida tiene por finalidad “proteger a los consumidores ante el riesgo que implica el uso de cosméticos sin autorización sanitaria y potencialmente peligrosos para la salud”.

A partir de un procedimiento de control de mercado realizado por el área de Cosmetovigilancia, se detectó la oferta de estos productos para el cabello que no presentan datos de inscripción sanitaria obligatorios en sus rótulos.

La ANMAT advirtió que los alisadores para cabello que se comercializan sin las autorizaciones necesarias “presentan un serio riesgo para la salud ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante”, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

Por ello, esta Administración Nacional decidió prohibir en todo el país los productos mencionados, hasta tanto se regularicen.