En el marco de la propuesta “Seguimos en movimiento”, se llevó adelante un recorrido histórico, cultural y educativo con la Antorcha Olímpica, que atravesó distintos puntos representativos de ambas localidades y tuvo como destino final el Mercado Munilla, donde se desarrolló una jornada de actividades conmemorativas.

El recorrido comenzó a las 8:20 horas en el Club Social, Deportivo y Cultural Pueblo Belgrano. Desde allí, la antorcha pasó por la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, la sede del Club Cerro Porteño y la avenida Fiorotto, frente a la Escuela n.º 3 “20 de Junio”.

Posteriormente, continuó por el Parque Unzué, el Club Regatas, la Costanera y el Anfiteatro, con una parada en el Club Pueblo Nuevo y el Instituto, antes de llegar al Mercado Munilla, alrededor de las 9:30 horas.

La antorcha fue transportada por los referentes deportivos de Pueblo Belgrano, Brian Santellán y Marcos Billén. La iniciativa también contó con la participación de referentes históricos del deporte local, entre ellos Andrés Maiztegui, Ricardo Fariña y el profesor Alfredo “Freddy” Sánchez, ideador y coordinador de la propuesta junto con Gastón Magallán, de la Academia de Ajedrez.

Entre las personas especialmente invitadas se encontraba la atleta paralímpica internacional Antonella Ruiz Díaz, junto con profesores de Educación Física jubilados y en actividad, reconocidos por sus trayectorias en la docencia y el deporte. La convocatoria también incluyó a autoridades del COPEFER y de la FIEPS Entre Ríos.

La programación continuó en el Mercado Munilla hasta las 12 horas, con actividades vinculadas al deporte y su valor educativo, social y cultural.

La propuesta permitió recuperar parte de la historia deportiva de la región, reconocer la trayectoria de sus protagonistas y reunir a distintas generaciones alrededor de una actividad conmemorativa que vinculó a instituciones de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú.