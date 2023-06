El asador gualeguaychuense, que se consagró este fin de semana como el segundo mejor de todo el país, contó los sentimientos que lo atravesaron en plena competencia, en la que tuvo una compañía muy especial.

“En los primeros 5 minutos de la final me temblaban las piernas, y me contuvo el coach que teníamos que eran participantes de ediciones anteriores, que me abrazó, me habló y me puso en competencia, me sacó los nervios”, describió Carlos, y en ese momento fue que sintió una presencia muy especial a su lado: “bajó una luz del cielo, lo sentí a mi abuelo presente, y me iluminó… salió increíblemente todo”.

“Mi abuelo falleció cuando yo tenía 6-7 años, el tenía una parrilla donde vendía asado y lechón todos los días y fue fuente de inspiración, recuerdo esos olores a la leña, esos fuegos prendidos tempranos y yo chico chiveando en el patio, lo tengo grabado en la memoria”, recordó con emoción en diálogo con Ahora Cero Radio.