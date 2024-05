Antes los anuncios de que se colocarán en la ciudad cámaras para realizar fotomultas, el abogado, Juan Maya manifestó su disconformidad en Ahora Cero Radio.

El letrado señaló que el objetivo de este mecanismo es recaudar y deja de lado la misión real que tiene que tener.

“Tenes que hacer toda una política de prevención y concientización porque está demostrado de que la gente frente a la señalética y a la educación vial reacciona y toma conciencia y son las maneras adecuadas para bajar los índices de accidentología no así el mecanismo de cobranza que tiene un puro y único espíritu de recaudar plata”, puntualizó.

Y agregó: “Yo no estoy de acuerdo que no se utilice el mecanismo, lo que tenes que hacer es detener a la gente, que a 200 metros de donde se coloque la cámara esté el oficial, que así está previsto en la ley, que haya un espacio de detención para el infractor. Entonces, ahí no se escapa ninguno pero todo esto tiene sentido si vos previamente hiciste un trabajo de Educación Vial y de señalética en donde le vas informando. Pero no, te hacen la fotomulta y después te enterás cuando vas a renovar el carnet”.