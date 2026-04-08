En las vísperas del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció que hará un documental italiano acerca de la vida de Jorge Mario Bergoglio, bajo el lema: “La Argentina de Francisco”. La obra estará centrada en los barrios de Buenos Aires para contar la vida de Francisco hasta ser pontífice.

Se presentará de manera oficial el 8 de abril en Asti, ciudad donde era su familia en Italia. El documental fue producido por la televisión italiana Telepace, en conjunto con medios del Vaticano y fue filmado en el 2024.

El film profundiza en momentos bisagra de su vida, como aquella confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, donde definió su ingreso al sacerdocio, o su conocida pasión futbolística por San Lorenzo.

Asimismo, el documental explora facetas menos difundidas, como su rol de profesor de Literatura, donde antiguos alumnos lo recuerdan no solo como un docente, sino como un guía en la formación humana.

Fuente: Noticias Argentinas