El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, rechazó la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.

“Esto comprueba lo que es el eje del mal”, introdujo el ministro argentino en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y desarrolló: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”.

Morales había declarado públicamente que el gobierno de Javier Milei había enviado el Hércules y material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo local en la represión de las protestas y los bloqueos que realizan campesinos que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, también participó de la conversación radial y agradeció el respaldo de la Argentina: “Le pido al canciller Quirno que a través suyo le haga llegar un agradecimiento del pueblo boliviano al presidente Milei, porque en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria, da cuenta de este nivel de alineamiento y de solidaridad que tenemos entre países de América Latina”.

En este aspecto, Quirno confirmó la existencia de “un grupo muy consolidado de países que pensamos de manera similar” y que está a favor del gobierno de Bolivia, que está conformado por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

A su vez, contó que tienen una relación muy fluida y aseguró que los campesinos que responden a Evo Morales buscan subvertir el orden democrático.

En este sentido, Aramayo confirmó que denunciarán al expresidente boliviano ante la OEA por actos de sedición y terrorismo: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha y un proceso de desestabilización de la democracia”.

“Entonces, eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado y los términos son muy claros en el derecho internacional”, argumentó el canciller boliviano.

A su vez, Aramayo recordó que Morales actualmente está prófugo, que cuenta con denuncias y un juicio pendiente, por lo cual debe presentarse ante la justicia. “Lo que él está buscando es que se vaya por él y causar más muertes. Y esto es algo que, por principio, nosotros como gobierno no vamos a permitir”.

Por último, el dirigente boliviano concluyó, en relación al apoyo argentino: “Estamos transformando nuestras sociedades y ninguna transformación, como ningún nacimiento, deja de tener dolor. Pero la apuesta tiene que ser firme y decidida. A veces en décadas no cambia nada, pero también en semanas pueden cambiar décadas. Estamos en esa tarea y es un trabajo que no estamos librando solos”.

Bolivia atraviesa una crisis política y económica. Las protestas, que comenzaron de forma esporádica en enero de 2026, escalaron con fuerza a principios de mayo y mantienen al país en una situación de alta tensión.

La movilización reúne a mineros, maestros, campesinos, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales —quien permanece prófugo con orden de arresto por cargos de tráfico de menores—.

Las protestas son violentas. El 14 de mayo, mineros detonaron cartuchos de dinamita en las inmediaciones del palacio presidencial y un grupo intentó ingresar a la fuerza. Algunos manifestantes lanzaron bombas molotov contra efectivos de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.

Fuente: Infobae