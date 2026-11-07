La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú anunció que hará entrega de una carta formal a Su Santidad, el Papa León XIV, en el marco de su histórica visita a la Argentina y Uruguay. La misiva, que será entregada personalmente al Santo Padre, resume la lucha de 23 años en defensa de la "Casa Común" y del río Uruguay.



“La carta, que lleva la firma de los miembros activos de la Asamblea y está abierta a toda la ciudadanía de Gualeguaychú que se sienta parte de esta causa, ya se encuentra disponible para ser firmada. Los vecinos que deseen adherir podrán hacerlo hoy sábado 7/11 en el local ubicado en Calle Urquiza Nº 485 (local comercial de un asambleísta), que permanecerá abierto en el horario de 8 a 13hs y de 16 a 20hs”, indicaron desde la Asamblea.



La carta llegará a manos del Papa gracias a la gestión del asambleísta Nahuel Gieco, quien se ofreció a llevarla. Gieco fue invitado por el Vaticano a participar del encuentro con el Mundo del Trabajo que se realizará este lunes en la sede de la UCA, en su carácter de Secretario General de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo (una red federal de ONGs con 50 años de trayectoria).



Aprovechando la oportunidad institucional de saludar al Papa en persona, Gieco será el encargado de representar a la Asamblea y hacerle llegar el documento.



En el texto dirigido al Santo Padre, la Asamblea destaca los hitos históricos de la lucha ambiental, como la masiva marcha del "Abrazo al río Uruguay" en 2007 —que reunió a más de 130.000 personas— y la llegada de la demanda a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Según adelantaron desde la organización, “la carta advierte sobre la violación sistemática del fallo de La Haya: mientras la Corte evaluó una producción de un millón de toneladas, la planta de Botnia —hoy UPM— produce actualmente 1.300.000 toneladas anuales en Fray Bentos, con planes de aumentar la cifra sin una nueva revisión ambiental”.



Y agregaron: “La misiva también repasa los logros de la Asamblea (el despertar de la conciencia ambiental, la creación de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la relocalización de ENCE) y se apoya en las encíclicas Laudato si' y Magnifica Humanitas para solicitar la intervención del Papa”.



En ese sentido, los asambleístas indicaron que “el pedido concreto es que se cumpla el fallo de La Haya, que no se autoricen nuevas megaindustrias contaminantes extractivistas sobre el río Uruguay y que en Argentina se reviertan los enormes retrocesos en las políticas públicas de protección ambiental”.



"No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Al igual que usted, queremos ser “buenos ancestros" para las generaciones venideras, concluye la carta que Gieco entregará en mano.

En diálogo con Ahora ElDía, Gieco adelantó que durante esa jornada deberá pasar por un extenso protocolo, pero que previeron cómo entregar la misiva de cualquier forma: “No sé exactamente cómo irá a ser ese momento, pero voy a intentar poder cruzar un par de palabras y hacerle llegar nuestra carta de Gualeguaychú. Si eventualmente por algún motivo no puedo dárselo en persona, se lo vamos a hacer llegar a través de un arzobispo. Así que el Papa León se va a llevar al Vaticano nuestra carta, de una forma u otra”, expresó.



Y agregó: “Por otro lado, estamos haciendo firmar dos cartas exactamente iguales, una en papel madera y otra en papel blanco. Van a ser dos sobres gemelos, uno lo voy a tener yo en mano y el otro por si eventualmente llueve, se moja o lo que sea, para tener uno de backup. Los dos están a disposición para que la población los firme junto a todos los miembros de la Asamblea".