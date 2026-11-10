La Asamblea Ciudadana Ambiental logró hacer llegar un documento al papa León XIV, en el que expone los principales antecedentes de su lucha contra la contaminación del río Uruguay y solicita su intervención ante la situación ambiental que atraviesa la región.

La entrega se concretó este lunes, al finalizar la actividad papal realizada en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí estuvo presente el asambleísta Nahuel Gieco, quien tuvo la posibilidad de presenciar la ceremonia a unos 10 metros del lugar desde donde habló el Sumo Pontífice.

Según relató Gieco, una de las cartas fue entregada a un arzobispo y la otra quedó en manos del secretario del Papa, quien recibía la documentación destinada a León XIV. “Le expliqué de qué se trataba la carta y la guardó junto a otras cosas que le habían dado”, contó.

“Fui un afortunado de poder haber estado tan cerca”, expresó el asambleísta.

Gieco había sido invitado por el Vaticano a participar del encuentro con el Mundo del Trabajo, en su carácter de secretario general de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, una organización federal que reúne a ONG y cuenta con 50 años de trayectoria.

Los reclamos ambientales de la Asamblea

En la carta dirigida al Papa, la Asamblea repasa distintos momentos de su lucha ambiental, entre ellos la multitudinaria movilización del “Abrazo al río Uruguay”, realizada en 2007, que convocó a más de 130.000 personas, y el proceso judicial que llevó el conflicto hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Uno de los principales puntos de preocupación planteados en la misiva es el presunto incumplimiento de lo establecido en el fallo de ese tribunal internacional. En ese sentido, advierte que mientras la Corte evaluó un escenario de producción de un millón de toneladas, la planta de Botnia —actualmente UPM— instalada en Fray Bentos alcanza una producción anual de 1.300.000 toneladas, con perspectivas de ampliación y sin una nueva revisión ambiental.

El documento también recuerda algunos de los resultados que la Asamblea atribuye a su lucha, como la instalación de la problemática ambiental en la agenda pública, la creación de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la relocalización de la empresa ENCE.

Para fundamentar su pedido, los asambleístas retoman además los planteos de las encíclicas Laudato si' y Magnifica Humanitas, vinculadas al cuidado del ambiente y la responsabilidad colectiva frente a la crisis ambiental.

Entre los reclamos concretos, solicitan que se garantice el cumplimiento del fallo de La Haya, que no se habiliten nuevas megaindustrias contaminantes y extractivistas sobre las márgenes del río Uruguay y que Argentina revierta lo que consideran un fuerte retroceso en las políticas públicas de protección ambiental.

La carta concluye con un mensaje que busca dejar en claro el sentido del planteo de la organización: “No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Al igual que usted, queremos ser ‘buenos ancestros’ para las generaciones venideras”.