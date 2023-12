En una sesión corta y protocolar, la Asamblea Legislativa proclamó a Javier Milei y Victoria Villarruel como presidente y vicepresidenta electos, para cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional Electoral.



Cristina Kirchner, titular del Senado, fue la responsable de la apertura del recinto para realizar la sumatoria de los resultados del escrutinio definitivo del balotaje del pasado 19 de noviembre, y por ende habilitar a los vencedores a asumir al frente del Poder Ejecutivo Nacional a partir del 10 de diciembre.



🇦🇷📹 | La Asamblea Legislativa proclamó a Javier Milei y Victoria Villarruel como presidente y vicepresidenta electos. El acto protocolar fue realizado por Cristina Kirchner este miércoles 29 de noviembre. #Latinoamérica | #Argentina | #JavierMilei pic.twitter.com/v8BAg6SeLw — EL POLÍTICO (@Elpoliticonews) November 29, 2023



Ayer, la Justicia Nacional Electoral dio a conocer el resultado del escrutinio definitivo de la segunda vuelta, en el cual votó el 76,32% del padrón. El recuento final marcó una leve diferencia en cuanto al resultado que había dado el cómputo provisorio. En comparación, Javier Milei registró un descenso de 0,3% en los votos, mientras que Sergio Massa presentó un ascenso de 0,31%. Así, Milei obtuvo en los comicios 14.554.560 votos, lo cual representa el 55,65% del total, mientras que Massa tuvo el respaldo de 11.598.720 ciudadanos, el 44,35%.

El líder de La Libertad Avanza fue uno de los primeros en ingresar al recinto y se mostró animado conversando con algunos diputados y senadores, como el misionero Maurice Closs y el bonaerense Pablo Torello. Entre los más efusivos, se destacaron Hernán Lombardi y José Luis Espert. Ambos se abrazaron con Milei entre sonrisas.





Javier Milei, José Luis Espert y Victoria Villarruel - REUTERS/Agustin Marcarian



A pesar de los rumores de tensiones internas por las designaciones en los ministerios de Seguridad y Defensa, la vicepresidente electa, Victoria Villarruel, también se mostró animada y se tomó varias selfies con su compañero de fórmula. Distinta fue la situación con Carolina Píparo, cuya relación con Milei no atraviesa un buen momento a raíz de la contramarcha tras haber sido nombrada titular de la ANSES. La diputada se quedó sentada en su banca y no se acercó para charlar o tomarse fotos con el libertario.



Por su parte, ninguno de los legisladores del kirchnerismo saludó en persona al presidente electo, tampoco lo felicitaron los diputados del Frente de Izquierda que se sientan a su lado en el hemiciclo.



Una ausencia que no pasó inadvertida para el mundo político fue la de Florencio Randazzo, quien durante las últimas dos semanas sonó como posible candidato a la Presidencia de la Cámara de Diputados.



Hoy por la mañana, Milei se reunió con su flamante bloque de diputados electos para discutir detalles de la agenda legislativa y pedirles que no se tomen vacaciones ya que juntar los votos para el quórum será uno de los principales desafíos que enfrentarán durante los primeros meses de gestión.



La Cámara de Diputados tomará juramento el próximo 7 de diciembre a los 130 legisladores electos en los comicios del 22 de octubre y designará las autoridades que conducirán el cuerpo legislativo desde el 10 de diciembre y por término de un año, que hoy está presidido por la diputada bonaerense del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau.

En el nuevo período parlamentario tendrá su irrupción la Libertad Avanza con 37 legisladores de los cuales 36 deberán jurar -Carolina Píparo continúa en el recinto-.



El Senado hará lo propio el 5 de diciembre. En este caso la sesión y la jura de los nuevos 24 miembros de la Cámara Alta estará a cargo de la saliente Vicepresidenta de la Nación.

En la misma jornada, donde irrumpirán siete senadores de LLA en la Cámara Alta por primera vez en la historia, también se elegirán las autoridades del recinto y el foco estará puesto en quién y de qué bloque ocupe finalmente la presidencia provisional del Senado de la Nación.



(Fuente: Infobae)