Este martes a las 10 de la mañana, representantes de la Fundación Banco Galicia realizarán una donación a la sala de Neonatología del Hospital Centenario. La entrega se llevará a cabo a través de la Asociación Capullos e incluirá una servocuna —también conocida como incubadora abierta— y laringoscopios.

El equipamiento será destinado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se utiliza para brindar un ambiente térmico controlado que ayuda a los recién nacidos a mantener una temperatura corporal estable entre 36 y 37 grados Celsius.