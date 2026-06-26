En el marco de sus acciones continuas para romper la estacionalidad y posicionar a la ciudad como un destino atractivo durante todo el año, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) anunció el lanzamiento de un sorteo masivo para celebrar los 5.000 seguidores en el perfil oficial de promoción turística @escapateaguale.

La iniciativa busca capitalizar el crecimiento de la comunidad digital transformando interacciones en consumo real en la economía local. El premio diseñado por la Asociación ofrece una experiencia de escapada completa que articula a distintos prestadores del sector: incluye dos noches de alojamiento con el sello de calidad AHGG, gastronomía, entradas a termas, paseos náuticos, enoturismo y acceso a la oferta cultural del Museo del Carnaval.

Desde la conducción de la AHGG señalaron que “este hito en redes sociales es el resultado de una línea de trabajo sostenida en el tiempo. Asimismo, destacaron que el sorteo se acopla a las herramientas comerciales vigentes para la temporada baja, como el formato de promoción 3x2 (tres noches de alojamiento al precio de dos), implementado de forma directa junto a los establecimientos asociados para dinamizar el flujo turístico en los meses de menor demanda histórica”.

Detalles del sorteo

La participación se canaliza exclusivamente a través del perfil de Instagram @escapateaguale. La resolución de la campaña se realizará el próximo viernes 3 de julio.

Las bases y condiciones se encuentran disponibles en la plataforma web oficial de la institución: ahgg.ar/sorteoescapateaguale .