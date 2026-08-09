Con el objetivo de movilizar el flujo turístico durante agosto y septiembre, la entidad sortea una experiencia turística que integra hotelería, gastronomía, bienestar, naturaleza y enoturismo.

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) cumple 33 años de trayectoria institucional consolidando el desarrollo turístico de la región y, para celebrarlo junto a su comunidad digital, lanza un sorteo masivo de cobertura nacional a través de su plataforma oficial de promoción, Escapate a Guale.

La iniciativa busca posicionar a la ciudad como el destino predilecto de escapadas de cercanía mediante un premio que sintetiza la suma de experiencias disfrutables en la ciudad. Una escapada completa para dos personas. El ganador y un acompañante accederán a un itinerario de experiencias diseñado para dinamizar la cadena de valor de los prestadores asociados a la entidad: Alojamiento Premium, con 2 noches de estadía; cena para dos personas en restaurante; experiencia de SPA en un complejo termal; excursión navegada y recorrido guiado con Gualeguaychú Aventura; y cata de vinos y maridaje local en Bodega Ianni.

Con el foco en la dinamización del sector privado

Desde la comisión directiva de la AHGG destacaron que esta acción trasciende la efeméride institucional: "Cumplir 33 años impulsando el trabajo local nos exige seguir innovando en las formas de conectar a los visitantes con nuestros prestadores. Este sorteo no solo premia a la comunidad que nos acompaña durante todo el año, sino que actúa como una vitrina de propuestas para traccionar reservas hacia el sector hotelero, gastronómico y de recreación durante la temporada baja".

El concurso se desarrollará íntegramente en el canal oficial de Instagram (@escapateaguale). Los participantes deberán seguir a la cuenta, comentar respondiendo a la consigna del aniversario y etiquetar a tres amigos. Para duplicar las posibilidades de ganar, los usuarios podrán compartir la publicación en sus historias mencionando a la marca.

Las bases y condiciones completas del sorteo, así como el listado de todos los establecimientos adheridos a los beneficios de la promoción 3x2 en alojamiento, se encuentran disponibles en el portal web institucional: ahgg.ar.