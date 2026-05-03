La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) evaluó de manera positiva el movimiento turístico y económico registrado durante el fin de semana largo, en el marco del recital de La Renga realizado en el predio Espacio Astra.

Según expresó la entidad, el evento convocó a miles de visitantes, lo que se reflejó en la ocupación de alojamientos y en la actividad de locales gastronómicos y otros servicios vinculados al turismo. También señaló que se registró un flujo sostenido en comercios y estaciones de servicio de la ciudad.

El recital formó parte de una agenda más amplia de propuestas que se desarrollaron durante el fin de semana, entre ellas la Expo AutocampingTV, orientada a motorhomes y casas rodantes.

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Desde la AHGG indicaron además que la organización del espectáculo presentó niveles adecuados en materia logística y de ordenamiento del espacio público. En ese sentido, destacaron las tareas de limpieza realizadas en las inmediaciones del predio tras la finalización del evento.

La entidad sostuvo que este tipo de convocatorias masivas posicionan a la ciudad como un destino apto para recibir eventos de gran escala y remarcaron la importancia de su impacto en la actividad turística local.