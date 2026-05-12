Así lo asegura el comunicado de prensa difundido por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos que llegó a la redacción de Ahora ElDía.

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) celebra la concreción de un reclamo histórico para el sector: el inicio del retiro de más de 300 vehículos abandonados en el principal acceso a la ciudad. Esta acción, oficializada recientemente por el Ejecutivo Municipal, representa un avance crucial en la mejora del entorno urbano y la seguridad vial de nuestro destino.



La resolución de esta problemática fue el resultado de una activa agenda de gestiones impulsada por la AHGG. Particularmente, el socio e integrante de la comisión directiva Alejandro Watters fue el encargado de liderar los nexos institucionales y las articulaciones técnicas necesarias con diversos organismos, logrando canalizar una demanda que llevaba años postergada y que afectaba directamente la imagen de la ciudad.



La primera impresión como activo económico



Desde una perspectiva técnica y económica, el acceso de una ciudad turística funciona como su principal vidriera. La presencia de vehículos en estado de abandono no solo generaba un impacto visual negativo, sino que condicionaba la percepción de calidad y seguridad de quienes nos visitan.

“Entendemos que el turismo comienza mucho antes de que el visitante llegue al hotel o al restaurante; comienza en el momento en que ingresa a la ciudad. Por eso, desde la Asociación, nos propusimos facilitar las conexiones para que el Municipio pudiera avanzar con celeridad en esta gestión” explicaron desde la AHGG.



El rol de la Asociación como puente estratégico



Esta acción reafirma la misión de la AHGG de actuar como un motor de soluciones para la comunidad. La labor de la entidad permitió canalizar una inquietud de los prestadores en una política pública concreta, demostrando que la colaboración público-privada es el camino para elevar la competitividad de Gualeguaychú.

La recuperación del paisaje urbano en el Acceso Sur no solo beneficia a la estética turística, sino que mejora la calidad de vida de todos los vecinos, eliminando focos de contaminación y riesgos sanitarios. La AHGG continuará trabajando en la identificación y resolución de aquellos factores que limitan el potencial de nuestra ciudad como polo turístico de excelencia.

