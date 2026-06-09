Con el objetivo de incentivar el turismo y sostener la actividad económica del sector en un contexto desafiante, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) presentó oficialmente la campaña promocional “Escapate a Guale 3x2”, una propuesta que busca transformar las escapadas tradicionales en estadías más largas dentro de la ciudad.

La iniciativa propone un beneficio concreto para quienes elijan visitar Gualeguaychú: quienes reserven dos noches de alojamiento en establecimientos adheridos recibirán una tercera noche sin costo adicional.

Desde la entidad explicaron que la campaña apunta a generar una experiencia más completa para el visitante y, al mismo tiempo, ampliar el impacto económico del turismo en distintos rubros de la ciudad.

La propuesta no se limita al alojamiento. Una vez registrados en hoteles, cabañas o aparts participantes, los turistas accederán automáticamente a una red de beneficios y promociones en comercios y servicios adheridos, que incluye restaurantes, cervecerías, actividades recreativas, paseos náuticos y propuestas culturales.

Desde la Comisión Directiva de la AHGG señalaron que la idea recupera el concepto de “la yapa”, entendido como un gesto de hospitalidad y valor agregado para quienes eligen el destino.

“Queremos que el turista pueda extender su descanso sin que eso represente un mayor esfuerzo económico. Es una acción conjunta del sector privado para mostrar que Gualeguaychú sigue siendo un destino competitivo, accesible y con propuestas durante todo el año”, indicaron.

Además del incentivo al visitante, la campaña busca atenuar los efectos de la estacionalidad turística y aportar previsibilidad al trabajo de hoteles, gastronomía y servicios vinculados, especialmente durante los períodos de menor movimiento.

Desde la asociación remarcaron que fortalecer el turismo interno implica también sostener el entramado comercial local y el empleo asociado a la actividad.

La promoción ya se encuentra disponible y las reservas se realizan de manera directa con los prestadores adheridos.