Con un total de 15 delegados de los clubes afiliados, la AVG procedió en primer término a aprobar el Estatuto, adecuado y con modificaciones sobre el Estatuto anterior, además de elegir la nueva Comisión Directiva que regirá los destinos de la Asociación por los próximos dos años.

Ángel Bauzá fue electo presidente, Joaquín Sartori será el vicepresidente, la secretaría estará a cargo de Daniel Serorena, Maximiliano Lapalma será el prosecretario, María Paula Olivera actuará como tesorera y Francisco Bruzzoni será el protesorero, mientras que los vocales serán nueve, representando a cada uno de los clubes afiliados en forma directa, que serán Sergio Ferreyra (Racing Club), Abel González (Central Larroque), Marcos Alfonso (Club de Pescadores), Estefanía Roh Aldaz (Lanús de Concepción del Uruguay), Mauricio Villalba (Dock Sud), Agustín Mansilla (Sociedad Sportiva de Gualeguay), Sebastián Praderio (Independiente), Tomás Molina (Bajada Grande de Concepción del Uruguay) y Javier Casenave (Juventud Unida).

El resto de los clubes adherentes presentarán sus delegados y formarán parte de la Asociación, que tiene previsto el inicio de su competencia el último fin de semana de marzo.

“Estamos muy contentos con haber podido aprobar el Estatuto, que está acorde a los tiempos actuales y será el elemento por el cual nos regiremos para poder avanzar como Asociación. Estamos atravesando un gran momento, seguimos sumando clubes y hemos conformado una Comisión Directiva con gente de mucha experiencia y muchos años dentro del vóley y otros dirigentes jóvenes que vienen sumando y son de mucha importancia para nuestro deporte”, manifestó Ángel Bauzá.

Dentro de los próximos objetivos de la Asociación, el dirigente mencionó que “queremos realizar la inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para poder ser reconocidos como Asociación y tenemos muchos proyectos: quizá el sueño grande es poder contar en un futuro no muy lejano con un espacio propio para poder desarrollar nuestras actividades”.