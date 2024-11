El lunes pasado, el presidente Javier Milei fue entrevistado en el programa “Empezar el Día”, que conduce su novia, Amalia Yuyito Gónzález. Durante la charla comparó el ser de izquierda con tener “algún tipo de problema mental”. “Ser de izquierda es una enfermedad del alma. La izquierda se construye sobre la base de la envidia, el resentimiento, el trato desigual ante la ley y la violencia”, expresó.

En este sentido, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), la Red T21 y la Fundación Incluir de Gualeguaychú rechazaron el uso de las palabras “minusválidos” y “problema mental” por parte del presidente Javier Milei

“Desde ASDRA expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes declaraciones de Javier Milei, quien utilizó términos despectivos como ‘minusválidos’ y ‘problema mental’ para atacar a un grupo político, afectando a toda la comunidad de personas con discapacidad. Estas palabras, especialmente cuando provienen de una figura de tan alta responsabilidad, refuerzan miradas obsoletas y excluyentes que perpetúan el estigma y la exclusión hacia personas con discapacidad, sujetos de derechos que merecen un trato digno y respetuoso”, expresaron mediante un comunicado.

Puede interesarte

“Queremos aprovechar la ocasión para explicar que el término ‘minusvalía’ se relaciona con una percepción de ‘menor valor’ o ‘inferioridad’ y, aunque fue utilizado en el pasado, hoy se considera desactualizado y peyorativo. Una condición no implica ‘valer menos’ ni es algo negativo en sí mismo”, remarcaron.

“En cuanto a la referencia a la discapacidad como descalificación, agregamos que no es un insulto y que el término discapacidad no refiere a una limitación intrínseca de la persona; más bien, se relaciona con las barreras que el entorno impone, obstaculizando su participación plena en la sociedad. Es el entorno -físico, social, y cultural- el que tiene una falta y puede crear estas barreras al no contemplar la diversidad humana”, protestaron.

Puede interesarte

“Adicionalmente, recordamos que no es la primera vez que el presidente Javier Milei recurre a expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, incluidas las personas con síndrome de Down, como en sus comentarios utilizando el término ‘mogólico’ o con burlas a otras figuras políticas en sus redes sociales. Estos comentarios son inaceptables desde cualquier ámbito pero más aun viniendo de una persona pública. Las palabras de quien ocupa un cargo de responsabilidad no son triviales: crean realidades, refuerzan estereotipos y afectan a quienes ya enfrentan barreras”, destacaron.

“Desde ASDRA y la Red T21, continuamos disponibles para dar un espacio de diálogo, tal como solicitamos a las autoridades respecto a las dificultades que enfrentan actualmente las personas con discapacidad en su inclusión laboral, pensiones y acceso a prestaciones básicas. Recordamos que aún no recibimos respuesta a la última comunicación, entregada el pasado 27 de septiembre”, concluyeron.