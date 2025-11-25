La Representante de Pueblo General Belgrano , Lis Quinteros, se ubico en el 5º Puesto General de los 800 metros del Sudamericno realizado en Chile. La final femenina de la Categoría 35 a 39 años se desarrolló en la Pista Atletica Mario Recordono.



Camila Perez de Uruguay se alzó con el Oro, con un tiempo de 2'24"19, seguida por Rocio Sueldo de Argentina con 2'25"03, siendo tercera Mirian Huaman de Perú con 2'27"29. En cuarto lugar quedo Juliana Perez de Ecuador con 2'37"00, quinta llego Lis Quinteros de Argentina con 2'41"16. De esta forma Quinteros se metió en el Top 5 de Sudamericana, en el Parque del Estadio Nacional.

Además de Países Sudamericanos como Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador estuvieron presentes, asi como también países de Centroamérica como Puerto Rico y Costa Rica. En adición, Estados Unidos participó del campeonato.



Cabe destacar que Lis Quinteros realizó un registro de 2'41"73" en Semifinales y 2'41"16" en la final.