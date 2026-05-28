La audiencia de conciliación convocada este jueves por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para intentar destrabar el conflicto en la planta La China de Granja Tres Arroyos pasó a un cuarto intermedio. La negociación continuará la semana que viene en Paraná.

Según surge del acta del encuentro, que se desarrolló este jueves a las 10 encabezado por el delegado de la Secretaría de Trabajo en Concepción del Uruguay, Marcos Ayerbe, hubo participación de representantes de la empresa y de los sindicatos.

Estuvieron los secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Julio Chamorro, y de la Carne, Sergio Vereda. De parte de Tres Arroyos asistió Leylén Irungaray como gestora Procesal de la compañía.

La cumbre terminó sin ningún avance para el conflicto. “Tras el intercambio de posiciones, las partes manifiestan formalmente que no hay acuerdo en esta instancia para destrabar el conflicto salarial y cierre de los accesos a la planta”, consta en el documento, confirmó AHORA.

En un escueto comunicado, los sindicatos informaron que “no logrando un acuerdo que satisfaga a las partes se pasó a cuarto intermedio”.

También precisaron que “a la brevedad se fijará fecha a fin de reanudar las negociaciones en sede central de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ubicada en la ciudad de Paraná”. Sería la semana que viene, con día y hora a confirmar.

La audiencia había sido convocada de oficio por el Gobierno provincial en medio de la crisis que atraviesa la firma avícola y el cierre por tiempo indeterminado de la planta ubicada en Concepción del Uruguay, situación que puso en riesgo más de 900 de puestos de trabajo.

El conflicto se profundizó esta semana luego de que trabajadores encontraran cerrados los accesos a la planta La China.

Fuente: AHORA