La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, que investiga la muerte de un enfermero de 44 años en su departamento de Palermo, brindó un comunicado para dar a conocer los detalles de la autopsia.

Según el estudio realizado por el Cuerpo Médico Forenses, Eduardo Alejandro Bentancourt falleció como como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

Del mismo modo, en relación con la hora de la muerte, los profesionales estimaron que el deceso ocurrió en un intervalo aproximado de entre tres y cinco días previos a la autopsia, realizada el 4 de abril.

El informe forense indicó además que el cuerpo presentaba una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de heridas defensivas.

Asimismo, se estableció que el enfermero se encontraba en sentado al momento de su muerte y que padecía una patología cardiovascular preexistente.

El cuerpo del enfermero fue encontrado el 3 de abril al mediodía, tras el aviso de sus familiare a la Policía. Como no podían comunicarse, los agentes entraron al departamento y lo vieron ya muerto, sentado en una silla.

Durante la inspección del lugar, en la cocina se observó una caja pequeña de cartón con ampollas, una jeringa y un guante de látex. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares que los familiares los reconocieron como pertenecientes al hombre (TN).