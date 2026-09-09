La Casa Museo Azotea de Lapalma recibe la donación de un ropero de tres puertas con espejos y una cómoda con cajones y espejo integrado, ambos de madera natural y estilo Luis XV. El aporte es realizado por María Victoria Díaz, oriunda de la ciudad de Colón.

Las piezas se incorporan al patrimonio del museo y suman nuevos elementos a la colección, contribuyendo a la conservación y difusión de objetos que permiten acercarse a distintos aspectos de la historia y de la vida cotidiana de otras épocas.

A través de la Dirección de Cultura, el Gobierno de Gualeguaychú sostiene el trabajo de preservación y puesta en valor de la Azotea de Lapalma y de los bienes que integran su acervo.

La incorporación de mobiliario mediante donaciones particulares permite ampliar la colección y fortalecer el patrimonio cultural que se conserva en el espacio para el disfrute de vecinos y visitantes.

Desde la Casa Museo agradecen el aporte de María Victoria Díaz, cuyas piezas ya forman parte de la colección de la Azotea de Lapalma.