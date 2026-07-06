La bajante del lago de Salto Grande volvió a dejar al descubierto parte del antiguo emplazamiento de Federación, la ciudad que fue trasladada a fines de la década de 1970 como consecuencia de la construcción de la represa binacional. El descenso del nivel del embalse permitió observar nuevamente calles, cimientos de viviendas y otros vestigios urbanos que permanecen bajo el agua desde hace más de cuatro décadas.

Las imágenes captadas por Diario Río Uruguay muestran un paisaje poco frecuente que solo puede apreciarse durante bajantes significativas del lago artificial y que despierta un profundo sentimiento entre quienes vivieron el histórico traslado de la ciudad.

La reaparición de sectores de la denominada "Vieja Federación" constituye un recordatorio de uno de los procesos urbanos más importantes de la historia de Entre Ríos.

Calles y construcciones volvieron a emerger

El retroceso de las aguas permitió distinguir parte de la antigua traza urbana, donde vuelven a aparecer calles, bases de viviendas y otras estructuras que permanecen sumergidas desde el llenado del embalse en 1979.

Para muchos vecinos de Federación, la escena tiene un fuerte valor simbólico, ya que representa el lugar donde nacieron, crecieron y desarrollaron gran parte de sus vidas antes de la relocalización de la ciudad.

Cada episodio de bajante genera el interés de residentes, turistas y fotógrafos, que se acercan para observar un paisaje que combina historia, memoria y naturaleza.

Una maniobra preventiva de Salto Grande

Desde la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande explicaron que el descenso del nivel del lago responde a una estrategia de operación preventiva.

Según informó el Área de Hidrología del organismo, las abundantes lluvias registradas en la cuenca alta del río Uruguay, principalmente en el sur de Brasil, incrementarán en los próximos días el volumen de agua que ingresará al embalse.

Por ese motivo, la represa mantiene una operación destinada a disponer de capacidad de almacenamiento antes de la llegada de ese mayor volumen de agua, lo que explica el descenso registrado previamente en el nivel del lago.

No prevén riesgos para las ciudades aguas abajo

Desde Salto Grande señalaron que se trata de una crecida estacional moderada y aclararon que, por el momento, no se esperan niveles que representen riesgos para las ciudades ubicadas aguas abajo, entre ellas Concordia y la ciudad uruguaya de Salto.

No obstante, indicaron que el comportamiento hidrológico continúa siendo monitoreado de manera permanente para evaluar la evolución de los aportes provenientes de la cuenca.

El recuerdo de una ciudad que permanece bajo el agua

La antigua Federación quedó completamente inundada en 1979 tras el llenado del embalse de Salto Grande, hecho que obligó al traslado total de la ciudad hacia su ubicación actual.

Aquella relocalización marcó profundamente la historia de la comunidad y continúa siendo uno de los acontecimientos más significativos de la provincia.

Cada vez que el lago experimenta bajantes importantes, los restos de la vieja ciudad vuelven a emerger como testimonio material de una comunidad que permanece viva en la memoria de varias generaciones de federaenses.