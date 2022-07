Argentina registró en junio un saldo comercial negativo de 115 millones de dólares, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que fue menor al esperado por los analistas, pero que deja al descubierto la problemática del intercambio comercial.

Las exportaciones sumaron 8432 millones de dólares, con una mejora interanual del 20,3%, y las importaciones alcanzaron los 8547 millones de dólares, lo que representó un alza del 44,6%.

"Las importaciones se incrementaron 44,6% respecto a igual mes del año anterior como consecuencia de una suba de 26,4% en los precios y de 14,6% en las cantidades", dijo el INDEC.

De esta manera, se registró por primera vez desde diciembre de 2020 un déficit comercial que alcanzó 115 millones de dólares. En igual mes del año anterior, se había registrado un superávit de 1101 millones de dólares .



Según el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, el aumento interanual de las exportaciones 20,3% interanual se explica por subas en los precios (20,7%) y baja en las cantidades exportadas (-0,4%). Por su parte, las importaciones crecieron 44,6%, explicado por subas en los precios (26,4%) y en las cantidades importadas (14,6%).

En el desglose de las cifras, dentro de la importaciones se destaca el crecimiento de Combustibles y Lubricantes (156,6% interanual).

En el primer semestre de 2022 el saldo comercial fue de u$s 3.093 millones. Si los precios hubieran sido los mismos del primer semestre de 2021, el saldo comercial hubiese sido de u$s 2.112 millones. Es decir, que la mejora en los precios tuvo un efecto neto de u$s 981 millones, añadió Argañaraz.