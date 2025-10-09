Gualeguaychú cumplirá 242 años el sábado 18 de octubre, y los festejos iniciarán a la mañana y seguirán hasta entrada la noche.

La Banda Militar "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Patricios será protagonista. El viernes 17, a partir de las 19.30 horas, la banda formará en la Municipalidad y recorrerá las calles Hipólito Yrigoyen, Urquiza, Maipú y 25 de Mayo hasta regresar al Palacio Municipal. Además, participará de los actos protocolares en el Monumento a los Antepasados, interpretando los himnos, mientras que el Vals a Gualeguaychú será ejecutado por los alumnos de la Escuela del Club Defensores.

Las actividades del sábado incluirán ferias de instituciones, artesanos y puestos de comida, así como espectáculos artísticos y acciones de concientización sobre el cáncer de mama. Más de cien puestos estarán distribuidos en el Corsódromo, donde clubes, escuelas e instituciones intermedias exhibirán y venderán productos.

. Silvia Videla, responsable del Área de Ceremonial y Protocolo, destacó que “el inicio será con un acto protocolar en la Plaza de los Fundadores y luego las actividades se trasladarán al Corsódromo para que toda la comunidad pueda disfrutar de los festejos”.