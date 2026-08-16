Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron este sábado por la noche en las instalaciones del Club Atlético Patronato, en la ciudad de Paraná. Un grupo de barrabravas identificados con la “La Famosa Banda del Alan” dirigida por Alan Barrientos, hijo del asesinado líder de la barra Fuerte Gustavo “Petaco” Barrientos, ingresó a la fuerza al playón de estacionamiento de la institución, agredió físicamente a integrantes del plantel profesional de primera división y amenazó a los futbolistas con un arma de fuego.

Ahora accedió a la información exclusiva sobre el incidente. El fiscal de la Unidad de Litigio, Martín Abraham, pidió un relevamiento y la revisión total de las cámaras de la zona. Si bien en un primer momento se habló de golpes, el barrabrava que descendió de una camioneta lo hizo armado. Es más, el hombre ecoñonó a varios futbolistas, pero habrá que ver si muchos de estos mantienen sus dichos o como suele suceder en el fútbol retroceden sobre lo que vieron.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 20 en la sede de calle Churruarín 675. La delegación del equipo arribaba desde la ciudad de Santa Fe tras disputar el encuentro frente a Colón. Aprovechando el ingreso del colectivo que transportaba a los deportistas, varios vehículos oscuros —entre ellos una camioneta blanca utilizada por la barra— se apostaron en las inmediaciones y sus ocupantes se colaron detrás del ómnibus.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es la facilidad que tuvieron para entrar al club.

De acuerdo a las actuaciones policiales a cargo de la Comisaría Cuarta y el 911, los violentos irrumpieron bajo el mando de un caracterizado hincha con vinculaciones al mundo narco. En medio de un clima de hostilidad por la delicada situación deportiva que atraviesa el club en la Primera Nacional, los agresores comenzaron a amedrentar a los jugadores.

La situación escaló rápidamente a la agresión física cuando el “jefe”, exhibiendo un arma de fuego, amenazó a los deportistas y golpeó a dos de ellos con la culata del arma.

Antes de darse a la fuga en los vehículos que los aguardaban en la salida, los barras despojaron a los futbolistas de diversas pertenencias y prendas de vestir oficiales del club.

Tras el llamado de emergencia, se hicieron presentes en el lugar autoridades de la Jefatura Departamental Paraná, el Subjefe Departamental, personal de la División Guardia Especial (GDI) y la Dirección de Investigaciones.

El hecho quedó caratulado como amenazas y lesiones calificadas por el uso de arma de fuego, intimidación pública y coacciones agravadas. El fiscal Abraham, dispuso la revisión de los lesionados por parte del médico policial y la intervención de la División Inteligencia Criminal para analizar las cámaras de seguridad del club con el fin de identificar formalmente a todos los implicados y solicitar las correspondientes medidas judiciales.

Fuente: Ahora