Hay situaciones a las que se les pueden llamar casualidades, pero hay otras a las que sólo se les puede nombrar como destino ¿Qué posibilidades hay de que una serie de hechos, aparentemente sin conexión alguna, confluyan en una ciudad?

Esta semana el Papa León XIV visitó la Argentina y dejó cientos de historias para contar. Esta es una de ellas.

Anabella es oriunda de Paraná y Javier de Córdoba, el destino los llevó a conocerse en Gualeguaychú, ciudad en la vivieron cuatro años. En la actualidad, hace un año que viven en Buenos Aires, donde nació su hija Nicoleta.

Hace unos días, como millones de argentinos, decidieron que intentarían ver al Papa cuando este realizara su recorrido rumbo a la vigilia de los jóvenes en Palermo. Sólo fantaseaban con la posibilidad de que León XIV bendijera a su hija, pero sabían que era muy poco probable que lo consiguieran, ya que no habían llegado tan temprano como los demás. No estaban cerca de las vallas.

El clima de unión que había en el ambiente, les llevó a conversar con las personas que estaban a su alrededor, y todas se pusieron de acuerdo es que intentarían que Nicoleta llegara al Papa.

“Cuando se acerca el papamóvil, pasa un guardia y ve a nuestra hija, que estaba en manos de Juana, una de las mujeres que nos ayudó para que Nicoleta llegara cerca de las vallas. Entonces, en ese momento, le hizo señas a otro guardia que venía detrás, y la gente empezó a gritar que había una bebé. Empezamos a escuchar que decían que la habían agarrado, y fue emocionante. La cuestión es que la recibió el guardia, se la llevó a León y la bendice. Fue tan improvisado que nunca jamás esperamos que suceda eso. Una vez que pasó el vehículo, la beba volvió a los brazos de Juana, que estaba completamente emocionada. Nos juntamos los tres y toda la gente estaba contenta, más allá de que no eran familiares. Hablando con Juana, nos enteramos de que era de Gualeguaychú, y fue una coincidencia gigante”, relató Javier.

“Le comentamos a Juana que yo era de Córdoba y Anabella de Paraná, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, resulta que nosotros estuvimos en Gualeguaychú viviendo cuatro años, ahí nos conocimos y ahora estamos viviendo en Buenos Aires. Y como nos gustó mucho la ciudad y nos quedaron un par de amigos de verdad, ellos nos ofrecieron bautizarla allá y hacer allá la reunión con la familia. No es un punto en común para las familias, pero fue los más acorde a lo que queríamos, porque si no tenían que venir hasta Buenos Aires. Así que decidimos bautizar a nuestra hija en Gualeguaychú, que es un lugar donde nos sentimos cómodos, el domingo 22 en la Parroquia Santa Teresita”, manifestó el padre de la beba.

De alguna manera, quienes sean creyentes, pueden confiar que fue una señal que reafirmó la decisión que habían tomado los padres de Nicoleta al querer bautizarla en Gualeguaychú. Después de todo, de entre toda la gente que había, fue una gualeguaychuense la que terminó de acercar a la beba al Papa, sin saber que, una semana después esa niña iba a ser bautizada en su ciudad, en la que Javier y Anabella se conocieron. Tal vez, no todos los caminos conduzcan a Roma, algunos conducen a Gualeguaychú.