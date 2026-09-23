“Emma acaba de salir de quirófano, gracias a dios bien”, comentó Lorena, la mamá de la pequeña gualeguaychuense a Ahora ElDía.

“Por ahora lo está tolerando, se destabilizo un poquito en un momento y la estabilizaron rápido”, detalló la mujer desde el Hospital Garrahan,

Asimismo, marcó que “las próximas 48 horas son de riesgo, son cruciales para su evolucion”.

“Ya está en la terapia intensiva, esta entubada. Tiene dos catéter, uno para el sangrado y el otro para controlar como trabaja su corazon”, concluyó Lorena.

La intervención, denominada cerclaje de la arteria pulmonar, busca estimular el funcionamiento del lado izquierdo de su corazón.

De esta manera, la bebita gualeguaychuense evoluciona y se enfrenta a horas cruciales para que su corazoncito siga latiendo. ¡Fuerza Emma!