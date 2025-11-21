Con esta producción, la banda alcanzó el reconocimiento de Disco de Oro y Platino, y sus canciones han superado los 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Luego de una primera parte de gira que fue un éxito, con más de 20 shows por todo Latinoamérica, La Beriso arrancó la segunda etapa de este recorrido que la traerá a Gualeguaychú el domingo 23 de noviembre en Bikini con un concierto que promete ser inolvidable. Las entradas están en venta en PlateaVip los clientes del Banco Entre Ríos tiene 3 y 6 cuotas sin interés.

Con un repertorio cargado de clásicos y nuevas versiones de sus temas más emblemáticos, la banda ofrecerá una noche única que recorrerá lo mejor de su discografía y la energía inconfundible que los caracteriza.

Formada en 1998 en Buenos Aires, el grupo está integrado por Rolando “Rolo” Sartorio (voz y guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra y coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), junto a los músicos invitados Conde Kung (teclados), Yamil López (guitarra y coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), Natalia Lanza Castelli y Mariana González (coros).