Durante la Asamblea General Ordinaria realizada este lunes 27 de abril, y cumplidas las formalidades estatutarias, la Biblioteca Popular “Rodolfo A. García”, renovó la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2026-2028, que quedaron conformadas de la siguiente manera:

Presidente: Guillermo C. Navarro

Vicepresidente: Liliana Lound

Secretaria: María Rosa Herlax

Prosecretaria: Yemina A. Márpez

Tesorera: Stella M. Mené

Protesorera: Melisa Apesteguía

Vocales titulares:

1 Andrés Camejo

2 Lucas Tagnani

3 Anita Elena Corvalán

Vocales suplentes:

1 Macarena Troncoso

2 Santiago Díaz

3 María Agustina Irigoytía

Comisión Revisora de Cuentas:

Titulares:

1 Elsa Olivera

2 Elena Solari

3 Claudia A. Fiorotto

Suplentes:

1 Juan A. Navarro

2 Jorge Sánchez Negrete

3 Diana M. Montesdeoca

También se aprobó la memoria descriptiva y balance, inventario, gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio económico clausurado el 31/12/2025. De esta manera, Guillermo Navarro continuará al frente de la institución por otros dos años.