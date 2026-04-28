NUEVAS AUTORIDADES
La biblioteca popular “Rodolfo A. García” renovó su Comisión Directiva para el período 2026-2028
Durante la Asamblea General Ordinaria realizada este lunes 27 de abril, y cumplidas las formalidades estatutarias, la Biblioteca Popular “Rodolfo A. García”, renovó la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2026-2028, que quedaron conformadas de la siguiente manera:
Presidente: Guillermo C. Navarro
Vicepresidente: Liliana Lound
Secretaria: María Rosa Herlax
Prosecretaria: Yemina A. Márpez
Tesorera: Stella M. Mené
Protesorera: Melisa Apesteguía
Vocales titulares:
1 Andrés Camejo
2 Lucas Tagnani
3 Anita Elena Corvalán
Vocales suplentes:
1 Macarena Troncoso
2 Santiago Díaz
3 María Agustina Irigoytía
Comisión Revisora de Cuentas:
Titulares:
1 Elsa Olivera
2 Elena Solari
3 Claudia A. Fiorotto
Suplentes:
1 Juan A. Navarro
2 Jorge Sánchez Negrete
3 Diana M. Montesdeoca
También se aprobó la memoria descriptiva y balance, inventario, gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio económico clausurado el 31/12/2025. De esta manera, Guillermo Navarro continuará al frente de la institución por otros dos años.