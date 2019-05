La bicicleta, invento que no pierde vigencia 

La bicicleta fue un símbolo de desarrollo social a fines del siglo XIX, pero el autocentrismo la opacó en el siglo XX. Ahora la bicicleta reaparece como un medio de transporte económico y ecológico muy extendido. Según los historiadores, se trató de un invento que empoderó a las mujeres, libertó a los pobres y dio inicio a una revolución manufacturera. No hay consenso respecto a la paternidad de esta tecnología. Algunos se la atribuyen al barón Karl Drais, inventor alemán nacido en 1785. Su rudimentario artefacto, creado alrededor de 1817, tenía cuadro, dos ruedas, manubrio y se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. Otros consideran que el creador fue el francés Pierre Lallement. En 1862, a los 19 años de edad, cuando fabricaba cochecitos de bebé en Nancy (Francia), Lallement vio a alguien caminando con un “caballito de madera”. Esa escena la inspiró la idea de construir su propio vehículo, pero con la adición de una transmisión que incorporaba una manivela y unos pedales conectados al buje en la rueda delantera, creando así lo que se conoció como “velocípedo”. Luego, Lallement se fue a vivir a los Estados Unidos donde creó una versión mejorada de su bicicleta. Registró la primera y única patente estadounidense para bicicletas con pedales en abril de 1866. Las mujeres fueron usuarias naturales de la “bici”, como se la conoce coloquialmente, transformándose en una tecnología liberadora. Para andar en ellas, debían deshacerse de los corsés y las pesadas faldas y usar ropa más confortable. Susan B. Anthony, activista por los derechos de la mujer durante el siglo XIX, declaró que la bicicleta había hecho “más por la emancipación de las mujeres que ninguna otra cosa en el mundo”. En 2006, el gobierno del estado de Bihar (India), comenzó a subsidiar la compra de bicicletas para niñas adolescentes que empezaban la escuela secundaria, de manera que las jóvenes pudieran viajar por varios kilómetros para asistir a clases. En el siglo XIX, pronto este vehículo se abarató tornándose accesible para todas las clases sociales. Sólo en 1897 en Estados Unidos se vendieron más de 2 millones de unidades. La bicicleta ha sido, desde hace tiempo, una tecnología liberadora para los oprimidos económicamente. En sus primero años, era mucho más barata que un caballo, y ofrecía de alguna manera la misma libertad y servicios. Pero es un error ver a este medio como una tecnología del pasado. Datos recientes muestran que no es así. Hace medio siglo, la producción mundial de autos y bicicletas era más o menos la misma: 20 millones cada uno por año. La importancia ecológica, que está detrás de la revalorización de la bicicleta en los países desarrollados, se ve en el hecho de que la industria automotriz busca competir produciendo autos eléctricos y no contaminantes. A nivel global existe “Masa Crítica”, un movimiento de ciclistas que se desarrolla en varias ciudades del mundo y cuyo objetivo es defender y reafirmar las virtudes de ese medio de transporte. Sus miembros suelen decir que utilizan un medio limpio (la bicicleta no implica polución del aire, ni emisión de ruido, ni contaminación visual alguna), es muy rápida en distancias cortas y medias, descongestiona la ciudad (uno más sobre la bicicleta es uno menos en el tráfico) y es un medio sumamente barato (tanto en costos iniciales como de mantenimiento). Desde allí aseguran que pedalear ya no es sólo un deporte o un medio de transporte, sino una manera de vivir la ciudad.