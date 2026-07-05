Desde la Municipalidad de Gualeguaychú adelantaron este domingo uno de los detalles llamativos que tendrán los festejos por el Día de la Independencia que se realizarán el próximo jueves 9 de julio, desde las 15 horas, en la Costanera.



Además de un gran desfile cívico-militar y la participación de instituciones educativas, clubes, áreas municipales, fuerzas armadas y de seguridad, grupos de danza y ballets folclóricos, estará la exhibición de la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina. Según describieron desde el Municipio, se trata de “un cuerpo de élite reconocido por sus demostraciones de destreza, disciplina y entrenamiento operativo”.

“La unidad realiza exhibiciones especiales en distintos puntos del país, en las que presenta técnicas de intervención táctica, defensa, control y trabajo en equipo, acercando a la comunidad una muestra del profesionalismo con el que desarrolla sus funciones”, indicaron.

El desfile se extenderá desde la zona de la Virgen del Mate hasta calle Urquiza y contará con la presencia del Batallón de Ingenieros Blindado 2 "General José Francisco Ramírez", con asiento en Concepción del Uruguay, acompañado por la Banda Militar "Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón". La unidad participará con personal, tanques, vehículos militares y equipamiento.

También desfilarán representantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Unidad Penal n.º 9 "Granja Penal El Potrero".

La celebración incluirá además la participación de distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú, entre ellas Desarrollo Humano, Salud, Deportes —con sus escuelitas deportivas—, Adultos Mayores, Espacios Municipales de Primera Infancia y Cooperativas.

Asimismo, se sumarán abanderados y escoltas de escuelas primarias y secundarias, clubes, instituciones civiles, academias de danza, agrupaciones scouts, empresas, sectores industriales y organizaciones de la sociedad civil que respondieron a la convocatoria abierta realizada por el Municipio.

Para brindar mayor comodidad al público, se dispondrán tribunas, baños químicos, postas sanitarias, exhibición de autos antiguos y otros atractivos pensados para que las familias disfruten de una verdadera fiesta patria.

En materia sanitaria, se instalarán tres postas de atención distribuidas a lo largo del recorrido. La posta municipal funcionará en la intersección de Concordia y Costanera, con personal de Salud que realizará controles y atenderá eventuales emergencias. Las otras dos estarán ubicadas en sectores intermedios del desfile, con la participación del Hospital y otra institución sanitaria de la ciudad.

Operativo especial de tránsito

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del acto y la seguridad de vecinos y visitantes, la Dirección de Tránsito implementará un operativo especial con cortes de circulación que comenzarán a las 9 horas y se extenderán hasta la finalización de la jornada.

Los cortes se realizarán en los siguientes puntos:

Puente Méndez Casariego

Luis N. Palma y Montiel

Luis N. Palma y Patico Daneri

Urquiza y Bolivia

Urquiza y M. L. Guerra

Urquiza y San Lorenzo

25 de Mayo y Alem

Caseros y San Martín

Caseros y Bolívar

Alem y San Martín

Caseros y Andrade

Caseros y Gervasio Méndez

Caseros y Doello Jurado

Caseros y 3 de Caballería

Caseros y Del Valle

Caseros y Concordia

Caseros y Buenos Aires

Caseros y Goldaracena

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a quienes deban circular por el sector hacerlo con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal municipal afectado al operativo. También recomendaron prever recorridos alternativos y evitar transitar por la zona durante el desarrollo de la celebración, a fin de facilitar la organización del evento y garantizar un desplazamiento seguro tanto para peatones como para vehículos.