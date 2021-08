La broma de un participante a Barassi y su contraataque letal que se volvió viral

“Facu, Facu, Facu... contame tres actividades que hagas por día”, le dio el pie Barassi a Facundo, el integrante menor de la familia Papazian, para que contara en el aire del programa que se emite en las tardes de El Trece cuáles son sus intereses, sus hobbies o bien sus ocupaciones de adolescente. Pero el participante del juego quiso ser más gracioso que el conductor: “El gimnasio... ¿lo conocés?”, le disparó con ironía.

“No, no conozco...”, replicó el destinatario y dejó de mirar al jugador para posar una mirada maliciosa hacia una cámara lateral: decidió entrar al terreno al que lo llevó Facundo y comenzó a cocinar una venganza. “Bueno, es un lugar...”, insistió el joven con su gracia mientras los gestos de Barassi se intensificaron. “No lo conozco”, le repitió Darío. “Andá a buscarlo”, dijo Papazian con una sonrisa, creyéndose ganador de la situación y, tal vez, satisfecho al creer haber desactivado el buen humor del conductor.

“Sí, obvio”, le contestó finalmente Barassi, mientras se relamía y se miró las uñas de la mano derecha, chequeando rápidamente el largo porque estaba por mostrar sus “garras”. De fondo, una música de Kill Bill combinada con el gancho del “Eye Of The Tiger”, de la banda sonora de Rocky, le ponían banda sonora al cruce. “Lo que pasa es que mientras voy ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”, empezó Darío. “Y... pero tenés 20 años menos que yo”, se plantó Facundo. “Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria: tengo dos títulos universitarios”, devolvió Barassi.

Embed Lo de Barassi en #100ArgentinosDicen es puro arte. pic.twitter.com/zD2ytEyfdR — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) August 13, 2021

Facundo se mordió los labios y ladeó su cabeza, canchereando la situación, que la remató con un sardónico: “Te felicito”. “No, yo te felicito a vos... ¡te felicito por tus biceps”, le lanzó Barassi y fue por la estocada final: “Espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo”, cerró sin mirarlo, mientras volvió a chequear el largo de sus uñas y sabiendo que el golpe había sido efectivo. Tanto, que la propia familia del joven Papazian festejó el comentario con una risa general.

Y entonces, al fin, le lanzó la pregunta que debía contestar para continuar el juego y ver con cuántos de 100 argentinos coincidía su respuesta: “Una profesión u oficio de un protagonista de una ficción de El Trece”. “Tachero”, respondió Facundo, en referencia a los conductores de taxis porteños.

“Me gusta ‘tachero’... ¿está dentro de ‘chofer’, Mariano?”, preguntó Barassi a la producción. Ante la respuesta afirmativa, el conductor continuó: “Facu, me parece que sí... Yo quiero que ganes, eh”, dijo. Acto seguido, se tapó la cara con el cartel desde el que lee las preguntas y le habló al televidente: “¡Mentira! Lo detesto, ahora”, dijo con voz de villano. El tablero del juego dio por denegada la respuesta y se le volvió en contra al participante. “Ay, qué lástima Facu”, cerró el conductor. Game Over.