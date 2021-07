La búsqueda de Guadalupe cambia de zona y se mueve al norte de San Luis

"Continuarán las tareas en el barrio 544 Viviendas de la zona sur de esta capital, lugar en el que desapareció Guadalupe hace 23 días, sin que hasta la fecha existan hipótesis investigativas claras, sobre el paradero y el motivo que alejó a la niña de su seno familiar", aclaró el jefe de relaciones Policiales, Lucas Chacón.

El martes, mientras tanto, la búsqueda se concentró por quinto día consecutivo y sin resultados en el dique Paso de las Carretas. Pasado el mediodía, se llevó a cabo además un allanamiento a cuatro propiedades en un complejo de departamentos ubicado en calle Ayacucho al 1100 en el centro de la capital sanjuanina, que no arrojó elementos de interés para la causa.

busqueda guadalupe.JPG

En la tarde del martes, un equipo conformado por efectivos de la Policía Federal y de la Policía de San Luis, con perros rastreadores, encararon una nueva excavación en un campo ubicado entre el barrio 544 Viviendas y la Autopista de las Serranías Puntanas, con la intervención de una retroexcavadora para la remoción del terreno.

Finalmente, un hombre fue detenido en Misiones por efectuar falsas denuncias al 911 alertando que Guadalupe estaba cautiva en el barrio 508 Viviendas de esa ciudad. El domicilio en cuestión fue allanado sin resultados positivos.

Entretanto, el padre de la niña, Eric Lucero, se lamentó por la falta de avances de la investigación. "No voy a decir que no estén trabajando, pero siento que no están haciendo lo que deben hacer que es buscar a Guadalupe, se están concentrando en otras cosas", señaló.

“Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para encontrar a mi hija", agregó. "Hay un montón de hipótesis, confío en Dios y tengo fe que Guadalupe tiene que aparecer, quiero a mi hija de vuelta".