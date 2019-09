Debido a esta sentencia, ahora se supo que el periodista no seguirá en el programa radial Ahora Continental, el ciclo que conduce Dominique Metzger en la emisora. De esta manera, tampoco está en Confrontados, el ciclo que Mandarina produce para El Nueve, con la conducción de Rodrigo Lussich y Carla Conte.

En diálogo con La Nación, Pardini aseguró que "las decisiones de las empresas fueron tomadas de común acuerdo hasta que se resuelvan todas las instancias de la situación judicial".

El panelista fue condenado por "lesiones leves dolosas agravadas" sobre la actriz que era su pareja en 2015. La Justicia se basó en pruebas que van desde peritos físicos y psicológicos de Magdalena hasta en mensajes de texto en los que Pardini haría alusión a aquellos episodios violentos.

"Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara. En un momento atiné a levantarme y él me agarró, me tiró en la bañera y abrió la ducha. Yo pensé que me había roto la cabeza. Y ahí hizo un chiste: 'Bueno, por lo menos no te abrí la fría'. Después empezó a pedirme perdón, a abrazarme, a decirme que él no era eso", había relatado la mujer en una entrevista con revista Paparazzi.

Tal como informó Perfil.com el Tribunal y la Fiscalía General N° 10 basaron su fallo en el testimonio de la víctima y, destacaron en un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constaban una serie de lesiones en sus brazos y piernas. Además, había una nota manuscrita donde se leía: “lo de anoche no es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida”.

En su momento, y también desde Paparazzi, Pardini realizó su defensa. "Las acusaciones que me realizan son absolutas mentiras. "Lamentablemente, soy víctima de una denuncia armada con el solo fin de sacarme dinero desde el primer momento. Salen a presionarme a través de los medios aprovechándose de mi trabajo público", sostuvo el ex Duro de Domar.