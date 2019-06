La Caja de Jubilaciones aporta todos los meses más de $20 millones a la economía local

“Tomamos la caja en diciembre de 2015 con 158 millones de pesos, y la vamos a dejar en diciembre de este año con 450 millones de pesos”, explicó en una entrevista con ElDía desde Cero.

“La caja de empleados se financia con el aporte de los trabajadores y de la patronal, que en este caso es la Municipalidad. Va dando un superávit mensual que nosotros lo volcamos en créditos, que le damos a los jubilados y empleados activos, y que además utilizamos para realizar inversiones que hacemos con los bancos”, afirmó.

Precisamente, entre el pago de sueldos y los créditos, que fueron otorgados al 94% del personal, entre activos y pasivos, la Caja de Jubilaciones inyecta más de 20 millones de pesos todos los meses a la economía local. “Todo lo que damos de crédito es para el mercado local. No es que le prestamos plata a alguien para que se vaya a Europa”, sostuvo.

Los créditos que brinca el organismo son de 300 mil pesos que se pagan en 60 cuotas. La tasa de interés es de 29% para los activos y 25% para los jubilados, muy por debajo de las tasas de los bancos. “Casi un tercio menos”, argumentó.

Sin embargo, y a pesar de todas las buenas noticias de la Caja de Jubilaciones para el sector, Vela afirmó con pesar y dolor que aún ve situaciones entre los jubilados municipales en las cuales quedan totalmente desamparados: “Hay algunos jubilados que me dicen que llegan a fin de mes comiendo arroz los últimos 10 días, o comiendo una vez al día. Y sé de lo que me hablan, porque yo conocí la pobreza. Lo que me cuentan yo lo conozco porque lo viví. Trabajo desde los 11 años”, explicó.

Una de las iniciativas que actualmente está llevando adelante la Caja de Jubilaciones es la de solucionar los problemas que tienen los jubilados municipales para afrontar la boleta de energía eléctrica. “Hubo un jubilado que debía ocho boletas de luz. Esto nos confirmó que la situación es desesperante para el sector. Por eso me reuní con las autoridades de la Cooperativa Eléctrica para ver si desde la Caja de Jubilaciones podíamos pagar la luz de los jubilados. Lo que les pedimos nosotros es que descuenten el porcentaje que ellos le pagan a los bancos y el gastos administrativo y por logística del reparto de las boletas, porque todas las de los jubilados van a ir a un solo lugar”, reveló.